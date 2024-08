Folla per Cheddira: lo vogliono in sette! Ma il Napoli fa una richiesta specifica

Il destino di Walid Cheddira sembra sempre più lontano dal Napoli, tanto per citare un nome: piace al Cagliari e non solo, tant'è che in prestito lo prenderebbero Empoli, Parma, Verona, Venezia, Espanyol e Tolosa. Il fatto, però, è che il club azzurro vorrebbe venderlo a titolo definitivo. C'è fermento. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.