Folorunsho-Atalanta, Cds svela: "E' saltata perché il Napoli voleva il 30% sulla rivendita"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela un retroscena riguardante l'estate di Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli che dopo aver rinnovato con il club azzurro per cinque stagioni è stato messo in vendita e fino alla fine è stato in trattativa con la Lazio. L'accordo tra i due club non è però mai stato raggiunto e per questo motivo Folorunsho solo ieri, con la chiusura della sessione estiva di calciomercato, è stato inserito nella rosa consegnata alla Lega Serie A.

Ma prima ancora di trattare con la Lazio, Folorunsho - si legge - è stato a un passo dal trasferimento all'Atalanta: il club bergamasco l'aveva praticamente acquistato per quindici milioni più tre di bonus, ma poi l'affare è sfumato per la richiesta del Napoli di inserire il 30% sulla eventuale futura rivendita.