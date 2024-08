Folorunsho, la Fiorentina sorpassa la Lazio: entrambe offrono l'obbligo di riscatto

Non solo Gilmour, Osimhen, ma anche la cessione di Folorunsho caratterizza quest'ultimo giorno di mercato del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal giornalista di DAZN, Orazio Accomando: "Fiorentina tenta il sorpasso sulla Lazio per Folorunsho. Entrambe le società hanno proposto al Napoli il prestito con obbligo di riscatto, ma la Viola proverà a chiudere in mattinata. Atteso rilancio dei biancocelesti, a cui Folorunsho aveva già detto si".