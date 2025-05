Da Milano - De Bruyne, cresce fiducia: ecco quando vuole annunciarlo ADL

I dirigenti del Napoli sono fiduciosi di chiudere l'acquisto di Kevin De Bruyne a inizio giugno. Lo scrive Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, su X. "Accordo di massima per un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. KDB diventerebbe il giocatore più pagato del Napoli".

Si parla di un ingaggio di circa 8 milioni a stagione per due anni con opzione per il terzo a cifre inferiori. De Bruyne, anni 34, sta per chiudere la sua lunga avventura col City e da svincolato di lusso potrà poi firmare con il Napoli che è pronto a regalarsi un colpo da Champions per il ritorno in Europa.