McTominay MVP, rabbia da Manchester: "Il più grande errore! Faceva il mediano o difensore!"

Da Manchester si mangiano le mani. La vittoria del Napoli ieri col Cagliari ha sancito la conquista del quarto Scudetto, battendo l'Inter finalista di Champions, e la notizia ha fatto il giro dei quotidiani on line di tutto il mondo. In Inghilterra ha fatto clamore la stagione di Scott McTominay così come la notizia del premio come MVP del campionato ed i giornali che seguono lo United mostrano tutto il rammarico per un'altra scelta inconcepibile della nuova proprietà.

"E' il più grande errore di mercato della nuova gestione", titola il Manchester Evening News sottolineando che i 21mln di sterline pagati dal Napoli ora si rivelano un ottimo affare. 13 i gol dello scozzese mentre allo United furono 29 in 255 partite, giocando spesso fuori dalla sua posizione naturale. Lo United l'ha sostituito con Ugarte, dal Psg, perché voleva "più grinta", in mezzo al campo, ma l'uruguayano è finito in panchina nella finale di Europa League persa col Tottenham. E vengono citate nuovamente le sue parole critiche nei confronti dei tecnici dello United, considerando che pur essendo un giocatore d'area, fu usato come mediano o addirittura difensore centrale all'occorrenza.