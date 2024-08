Gaetano, il Cagliari ora spera: farà di tutto per acquistarlo, le cifre

Niente Parma per Gianluca Gaetano dopo le parole dell'agente. Il Cagliari, che ha sempre considerato il trequartista la sua primissima scelta, ieri ha riparlato con gli azzurri per trovare una soluzione sul cartellino.

L’ultima offerta è sugli 8 milioni di euro più bonus, a fronte di una richiesta di 12 milioni. Il presidente Tommaso Giulini farà il possibile per riportare in Sardegna il calciatore, ma senza cambiare troppo la proposta che lui reputa in linea con il valore del ragazzo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.