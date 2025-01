Garnacho lascerà il Man United? Amorim: "Tutto può succedere"

Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, a seguito della vittoria contro il Fulham ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sull'uomo mercato Alejandro Garnacho: "Se Garnacho lascerà settimana prossima? Tutto può succedere. Lui sta migliorando sotto tutti i punti di vista: nel modo in cui recupera, difende, come legge la partita.. Io sto provando a trovare la miglior posizione per lui. Sul mercato, non so cosa succederà".