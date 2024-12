Gazzetta - Due capitani per rinforzare il Napoli: Pellegrini e Danilo più di semplici idee

vedi letture

Qualità ed esperienza. Il Napoli di Antonio Conte a gennaio sarà una delle squadre protagoniste della prossima sessione di calciomercato, col tecnico azzurro che ha chiesto almeno due rinforzi al patron Aurelio De Laurentiis.

Il primo e più importante sarà in difesa, con Alessandro Buongiorno che salvo sorprese starà fuori ancora per più di un mese. Ed in questo senso, scrive la Gazzetta dello Sport, si sta facendo sempre più intenso il pressing per arrivare a Danilo della Juventus. Il capitano bianconero ha sempre detto di non voler partire a metà stagione, ma se la Juventus lo mettesse ai margini ecco che potrebbe esserci l'addio. Il giocatore nel caso vorrebbe partire gratis, mentre i bianconeri vorrebbero monetizzare dall'uscita del proprio capitano.

C'è poi la questione centrocampista, dove il nome di Lorenzo Pellegrini è sempre più attraente. Il tecnico della Roma Claudio Ranieri, pur parlandone bene pubblicamente, per il momento sta facendo altre scelte, con Pellegrini spesso relegato in panchina. Una situazione che il giocatore potrebbe mal sopportare, col passare delle settimane. Ed il Napoli, eventualmente, avrebbe la carta Giacomo Raspadori da giocarsi: l'ex Sassuolo non trova spazio nel Napoli e la Roma, non da oggi, è una grande estimatrice delle sue qualità.