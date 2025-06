Gazzetta - Nunez ha autorizzato il Napoli a trattare col Liverpool: le cifre

Avanti tutta per Darwin Nunez al Napoli. Affare possibile, certo complesso, con costi elevati, ma il Napoli ci prova, il sogno è lì, ad Anfield, e il ds Manna - come scrive La Gazzetta dello Sport - ci lavora da tempo. "I soldi per il mercato parevano destinati soprattutto sulle corsie ma ora, avendo Lang prossimo all’annuncio, si può anche fare diversamente, per esempio dirottarli nel cuore delle aree di rigore altrui per riuscire a regalarsi Darwin Nuñez. Manna ci sta lavorando intorno da un bel po’, la spesa più rilevante può essere fatta per il centravanti uruguayano.

La distanza resta rilevante tra domanda ed offerta, però Nuñez ha concesso l’autorizzazione ad approfondire qualsiasi discorso con il Liverpool: il Napoli arriverebbe intorno a quaranta milioni, ad Anfield ne gradirebbero (of course) qualcosina in più, una cifra che ondeggia intorno ai settanta milioni. E poi c’è da aggiungere l’ingaggio, da cinque milioni o giù di lì. Però il Napoli ci pensa, anzi ci crede, anzi vuole Nuñez".