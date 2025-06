Sancho, concorrenza turca: ci pensa anche il Fenerbahçe

vedi letture

Il futuro di Jadon Sancho continua a essere un tema caldo nel mercato estivo. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Manchester United sta seriamente considerando di cedere l'esterno inglese, acquistato nel 2021 per ben 85 milioni di euro. Dopo una stagione in prestito al Chelsea, dove ha collezionato 5 gol e 10 assist in 41 partite, Sancho è tornato a far parlare di sé, attirando l'attenzione di diverse grandi squadre europee, tra cui Juventus e Napoli.

Le due squadre italiane stanno seguendo con interesse la situazione, ma dovranno affrontare la concorrenza del Fenerbahçe, dove José Mourinho avrebbe manifestato il desiderio di portare il giovane talento a Istanbul. Il club turco avrebbe già avviato dei contatti con i Red Devils, ipotizzando un prestito con parte dello stipendio coperto dallo United. Tuttavia, il Manchester United preferirebbe una cessione definitiva, anche a un prezzo molto più accessibile rispetto a tre anni fa: si parla infatti di 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe stuzzicare le squadre italiane.