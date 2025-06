Zaniolo al Psv che cede Lang al Napoli? La smentita dall'Olanda

vedi letture

Non concretizzatosi il riscatto da parte della Fiorentina, Nicolò Zaniolo è tornato sotto i riflettori del calciomercato. Secondo ESPN, il giocatore classe 1999, attualmente di proprietà del Galatasaray, sarebbe stato proposto al PSV Eindhoven, con i suoi agenti che avrebbero avviato colloqui esplorativi con la dirigenza del club olandese.

L'ex giocatore della Roma, ora 25enne, sembra aperto a un potenziale trasferimento in Eredivisie, dove il PSV ha elaborato un ambizioso progetto tecnico per lui. Tuttavia dall'Olanda il quotidiano Eindhovens Dagblad ha rapidamente smorzato le acque, affermando che Zaniolo non rientra nei piani del PSV e che le voci che circolano sono del tutto infondate.