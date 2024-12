Gazzetta - Occhio a Skriniar: conosce Conte, ha già vinto con lui

Il Napoli cerca un difensore per gennaio, soprattutto ora che Buongiorno dovrà fermarsi per oltre un mese per infortunio. Tanti nomi, ne fa uno anche La Gazzetta dello Sport.

“Occhio a Milan Skriniar, sempre più ai margini del PSG e desideroso di sentirsi nuovamente un giocatore importante. Ha già giocato e vinto con Conte, nel biennio interista. E non ha mai nascosto l’importanza che ha avuto Antonio nella sua crescita. Ma il costo dell’ingaggio è fuori portata, salvo contributo straordinario da Parigi. I rapporti freddi tra i club, però, non invitano all’ottimismo, anche se il Psg resta un club in prima fila per Osimhen”.