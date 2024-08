Genoa su Simeone, ma il Napoli lo ha bloccato: il motivo

Il Genoa pensa a Giovanni Simeone per sostituire Mateo Retegui, ma l’argentino è stato bloccato per il momento dal Napoli che, in previsione dei prossimi impegni, vive una sorta di emergenza in avanti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

