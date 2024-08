Gilmour-Napoli, Romano conferma "Giocatore in attesa del via libera definitivo del Brighton"

Billy Gilmour si avvicina, il centrompista scozzese attende il Brighton per diventare un nuovo giocatore del Napoli.

Le ultime sulla trattativa tra il Napoli e il club inglele le riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Il Napoli è vicino a concludere l'affare per Billy Gilmour, ora che è tutto pronto sia per la società che per il giocatore. Nel frattempo, il Brighton sta portando avanti le trattative per Matt O'Riley, in quanto potrebbe presto finalizzare l'accordo con il Celtic. Gilmour, in attesa del via libera definitivo".

Napoli are close to completing the deal for Billy Gilmour as it’s all set on both club and player side.



Meanwhile, Brighton are advancing in talks for Matt O’Riley as they can finalise the agreement with Celtic soon.



Gilmour, waiting for final green light ⏳ pic.twitter.com/PhDDZjACsu