Gutierrez-Napoli, conferme dalla Spagna! Marca: accordo quasi totale!

Possibile colpo in arrivo in casa Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Marca, Miguel Gutierrez è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Il terzino sinistro, ex Real Madrid e attualmente al Girona, sembra aver trovato l'intesa col club azzurro, il quale adesso è al lavoro per arrivare a una quadra economica anche con il sodalizio catalano.

Nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti decisivi tra le parti e l'accordo con il Girona è molto vicino. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale. Manca ancora l'intesa definitiva sull'ingaggio di Gutierrez, ma il Napoli confida di chiudere l'operazione a breve. Il laterale mancino è un pallino di Antonio Conte e della dirigenza partenopea da oltre un anno, e il suo arrivo andrebbe a rafforzare ulteriormente una squadra che ha già visto l'approdo di Kevin De Bruyne. Un rinforzo importante per il tecnico salentino, che avrà a disposizione un elemento di qualità per la sua fascia sinistra.