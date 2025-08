Raspadori, l'Atletico avvia contatti con gli agenti: ADL aspetta offerta ufficiale

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ieri l'Atletico Madrid ha aggiunto Raspadori a una mini lista di obiettivi con Nico Gonzalez della Juve ed Enzo Millot dello Stoccarda. Avviati i contatti con gli agenti di Jack, mentre il Napoli pur conoscendo l'interesse non ha ancora ricevuto un'offerta. La valutazione è 30 milioni: l'Atletico valuta le mosse. Per la cronaca, anche ieri Raspa è stato tra i migliori della doppia sessione di lavoro: nella partitella finale a campo ridotto, Conte lo ha confermato da mezzala sinistra offensiva.

Raspadori, 25 anni, nazionale italiano, è a Napoli dal 2022. Ha segnato gol pesanti per i due scudetti vinti pur non essendo mai stato realmente titolare. In totale sono state 18 le reti complessive il 109 presenze in azzurro. Lo scorso anno preziosi i gol contro Venezia, Genoa e Lecce. Un giocatore jolly, utile in ogni ruolo, apprezzato da tutti gli allenatori: attaccante, seconda punta, esterno e anche mezzala. Raspadori ha voglia di giocare di più - nell'anno del Mondiale - e per questo si valuta l'ipotesi della cessione a titolo definitivo. Anche perché il contratto è in scadenza nel 2027. Valutazioni in corso e diverse offerte sul tavolo.