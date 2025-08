Garnacho come a gennaio vuole solo il Chelsea: presto offerta dei Blues

vedi letture

Alejandro Garnacho vuole solo il Chelsea. Come a gennaio, il suo obiettivo è restare in Premier League. Lo scrive su X Fabrizio Romano. Presto i Blues faranno un'offerta allo United che lo ha messo fuori squadra e lo vende a cifre più basse rispetto a gennaio quando il Napoli ci aveva pensato come sostituto di Kvaratskhelia.

Alejandro Garnacho piaceva al Napoli già da gennaio come sostituto di Kvaratskhelia. Trattativa lunga ma alla fine nulla di fatto, prezzi elevati e, soprattutto, richiesta del giocatore eccessiva. Oggi, però, le cose possono cambiare. Il Manchester United lo ha escluso dalla tournée americana, il giocatore è sul mercato e dunque il prezzo è sceso. Vedremo se il Napoli tornerà ad affondare il colpo sull'esterno argentino, anni 21, un giocatore di qualità ma ancora discontinuo, che ha talento ma che in carriera non è ancora riuscito a dimostrarlo del tutto anche per la giovanissima età. Il futuro è dalla sua parte.