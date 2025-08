Gutierrez non è così distante da Ndoye, Sky: "C'è un dettaglio fondamentale"

“Mercato da fuochi d’artificio? Il Napoli credo l’abbia fatto e credo che continuerà a portare in azzurro giocatori importanti. Su Juanlu c’è ancora una distanza economica, il Siviglia che deve fare cassa vuole cedere il terzino a 20 milioni, il Napoli parte da una base fissa di 12 più vari bonus". Lo ha detto Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport della squadra mercato, intervenuto a Radio Marte.

"Per la fascia sinistra non escludo nomi altisonanti come quelli che sono stati fatti dalla Premier, Grealish, Sterling o Chiesa. L’occasione al momento è Gutierrez del Girona che è un giocatore di spinta. Il Napoli avrebbe voluto prendere Ndoye che, invece, è un'ala che rientra molto. Osservando le heat maps dei giocatori ci si rende conto che pur partendo con ruoli diversi occupano la stessa porzione di campo”.

Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito. Ndoye, anni 24, era cresciuto molto in questa stagione. Conte apprezzava le sue doti atletiche e tecniche. Aveva segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Alla fine la sua scelta è ricaduta sulla Premier e sul Nottingham Forest che ha offerto di più sia al giocatore che al Bologna.