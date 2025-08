Sterling-Grealish, che succede ora? La scelta del Napoli dopo Gutierrez

Un esterno basso anziché un'ala pura. Questa ad oggi la nuova strategia del Napoli sul mercato dopo che Ndoye, primo obiettivo, è andato in Premier, al Nottingham. Il Corriere dello Sport rilancia con forza il nome di Gutierrez del Girona e spiega che se dovesse arrivare lo spagnolo, allora tutte le altre operazioni per l'esterno alto resterebbero sospese, salvo ricordarsi che nel mercato tutto può accadere e cambiare in un minuto.

"Il cambio repentino di strategie, per ora, ha spostato il focus del mercato sui terzini: non soltanto un destro ma anche un sinistro, con l'idea di utilizzare Spinazzola più alto come più d'una volta è accaduto un campionato fa. I contatti con Raheem Sterling e Jack Grealish, dunque, finiscono in freezer in questa fase: va e andrà così fino a prova contraria, fermo restando che il mercato è la terra delle sorprese e delle idee di ieri che tornano in auge domani".

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.