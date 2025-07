Gutierrez-Napoli, Schira conferma: "Parti vicine! Contratto fino al 2030, ecco l'ingaggio"

vedi letture

Il Napoli scatta per Miguel Gutierrez. L'esterno mancino del Girona si sta avvicinando a grandi passi al Napoli, club che lo segue da diverso tempo. La notizia del giorno viene confermata anche da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport: "Miguel Gutierrez si avvicina a #Napoli da #Girona . Pronto per il terzino sinistro un contratto fino al 2030 ( € 2,3 milioni/anno)".

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.