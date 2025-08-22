Hojlund offerto al Bayern! Sky Sport DE: "Dagli agenti filtra un messaggio"

Dalla Germania fanno sapere che Rasmus Hojlund è stato offerto anche al Bayern Monaco con la formula del prestito. Il club tedesco sta valutando altre opportunità, come spiega su X il giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg, e dunque per ora il Napoli resta avanti, anche se l'entourage del danese - si legge - fa sapere che per una risposta definitiva da parte del giocatore bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Dunque sarà affare questo da fine mercato anche se il Napoli ha fretta di chiudere subito per un'altra punta.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.