Man Utd, Amorim su Hojlund: "Aspettiamo la fine del mercato e sarà tutto più chiaro"

vedi letture

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Fulham per la seconda di Premier e ha parlato anche di Hojlund, in uscita e nel mirino del Napoli: "Hojlund come ha reagito dopo l'esclusione con l'Arsenal? Come un giocatore professionista. Dobbiamo vedere. Aspettiamo che il mercato sia chiuso e poi tutto sarà chiaro", ha detto.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.