Ennesimo nome per l'attacco, dalla Francia: "Napoli segue Essende dell'Augusta"

Oggi alle 14:10Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Nome nuovo per l'attacco: ne scrive L'Equipe. In Francia accostato al Napoli Samuel Essende, 27 anni, ex Psg, in forza all'Augusta, autore di 5 gol nell'ultimo campionato. Un'altra idea, a quanto pare, dopo l'infortunio di Lukaku. Uno dei tanti nomi accostati al club azzurro che però, come detto, in questo momento hanno messo in pole due nomi: Hojlund dello United e Dovbyk della Roma. A loro si riduce la lista del ds Manna, poi certo le idee sono tante così come i piani alternativi per farsi trovare sempre pronti. Uno conduce anche in Francia, a quanto pare. Si chiama Essende. 