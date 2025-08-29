Hojlund, s'inserisce il Lipsia! Rai: ora Napoli deve concedere nuove condizioni a United

Il Lipsia si è inserito nella corsa a Rasmus Hojlund. L'ultim'ora arriva da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport: "Il Red Bull Lipsia è disposto a rilevare a titolo definitivo Hojlund. L'attaccante vuole trasferirsi al Napoli, che deve concedere nuove condizioni al Manchester united a partire dalla percentuale di rivendita".

La notizia dell'inserimento di un altro club era stata riferita anche da Ivan Zazzaroni su Instagram: "Hojlund, dupalle. La trattativa oggi rallenta: è probabile l'inserimento di un altro club. Il Napoli ha il sì del giocatore e adesso cerca di chiudere per evitare di perderlo. Come diceva mio nonno, "tira tira, alla fine la corda si spezza". Non avendo intenzione di realizzare un'altra serie, attendo solo l'ufficialità. In un senso o nell'altro".