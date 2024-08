BBC - Osimhen, il piano del Chelsea: offerta al ribasso, ma è in cima alla lista

Sono ore calde quelle che riguardano Victor Osimhen, attaccante in uscita dal Napoli. Secondo quanto riporta la BBC in Inghilterra, ieri il Chelsea ha riavviato i contatti con il suo agente ed è pronto ad avanzare una prima offerta ufficiale. Dal canto suo Osimhen ha dato il via libera al trasferimento a Stamford Bridge.

Stando a quanto si legge, le maggiori difficoltà saranno riscontrate dal punto di vista dell'accordo con il giocatore. La prima offerta infatti sarà notevolmente al ribasso e comprenderà diversi premi legati al rendimento. Anche quella al Napoli punterà però al risparmio: il Chelsea non vuole pagare la clausola e starebbe valutando se fare una proposta per la cessione definitiva oppure se inizialmente con un prestito e successivo riscatto. La squadra di Enzo Maresca poi non avrebbe solamente Osimhen nel mirino: l'alternativa sarebbe Ivan Toney del Brentford, ma il nigeriano è la prima scelta nella lista dei centravanti per rinforzare l'attacco. Il Napoli ha bisogno di vendere Osimhen per finanziare l'acquisizione di Lukaku che sta facendo il percorso inverso.

L'offerta monstre dell'Al-Ahli

Intanto giunge notizia che l'Al-Ahli è pronto a fare un'offerta monstre per lui. Secondo quanto riportato da Sky Sport a breve andrà infatti in scena un incontro tra il direttore sportivo del club saudita e l'agente del nigeriano, Roberto Calenda, con la trattativa che entrerà dunque nel vivo, visto il contatto ufficiale tra le parti. Il dirigente dell'Al-Ahli, per provare a convincere il numero 9 del Napoli, metterà sul piatto un contratto da 30 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni, una cifra di tre volte superiore all'attuale stipendio percepito da Osimhen al Napoli. Anche il Chelsea offrirebbe più o meno i 10 milioni che il calciatore guadagna attualmente e questo fa capire il perché dell'apertura del centravanti all'ipotesi araba. Se dovesse arrivare il sì, l'Al-Ahli cercherà poi l'intesa sul prezzo del cartellino con il Napoli e anche in questo caso le cifre sarebbero probabilmente più alte rispetto a quelle che riguarderebbero il Chelsea.