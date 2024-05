Calcio&Finanza - Nei due anni di Conte l'Inter spese 350mln: i nomi

Quanto costava Conte in termini di investimenti per le società? Ne parla Calcio&Finanza che riporta l'esempio dell'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quanto costava Conte in termini di investimenti per le società? Ne parla Calcio&Finanza che riporta l'esempio dell'Inter nei due anni del tecnico ora ad un passo dal Napoli: "Tra il 2019/20 e il 2020/21 infatti l’Inter ha speso circa 350 milioni di euro sul mercato per acquistare i cartellini dei vari Lukaku, Barella, Hakimi ed Eriksen.

Il mercato della stagione 2019/20 (con spese per complessivi 253 milioni) è stato il più ricco di sempre e non sono mancate anche le spese nell’estate 2020, in pieno Covid, con l’arrivo tra gli altri di Hakimi oltre alle onerose operazioni per quanto riguarda gli stipendi di Sanchez e Vidal. Il monte ingaggi dell’Inter è così schizzato a 153 milioni nel 2020/21, con ammortamenti per 137 milioni e un costo rosa quindi arrivato a 290 milioni".