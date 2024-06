CdM - Il Napoli mette in stand-by Hermoso e ora valuta un difensore del Real Madrid

La priorità di Antonio Conte, sul mercato, è senza dubbio la difesa. Il Napoli dovrà acquistare almeno 1-2 difensori centrali

La priorità di Antonio Conte, sul mercato, è senza dubbio la difesa. Il Napoli dovrà acquistare almeno 1-2 difensori centrali per costruire la formazione ideale per l'allenatore salentino. Oltre ad Alessandro Buongiorno, nell'ultimo periodo si parla molto di Mario Hermoso. Che però ora è in stand-by, secondo il Corriere del Mezzogiorno:

"La difesa è la priorità del Napoli che valuta se affondare il colpo per Hermoso, considerando l’investimento complessivo tra ingaggio e commissioni agli intermediari. Manna continua ad esplorare il mercato spagnolo, nei pensieri del Napoli per la retroguardia c’è anche Rafa Marin, difensore classe 2002 di proprietà del Real Madrid che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves".