Cds - Buongiorno, ADL convinto che il Torino prima o poi accetterà la sua offerta

Avanza Alessandro Buongiorno per la difesa del Napoli. Il suo agente ha già parlato più volte con Manna, il giocatore ha aperto al Napoli dando la sua disponibilità a Conte - in un incontro casuale andato in scena diversi giorni fa in un locale a Torino - e De Laurentiis si è spinto fino a 35 milioni più bonus per convincere il club a cedere il suo giocatore.

Il muro granata resiste, ma il Napoli - che per primo ha fatto passi concreti e al momento non ha concorrenza attorno - è convinto che, prima o poi, lo stesso Torino potrebbe addolcire le proprie richieste, ovvero i 45 milioni cash senza contropartite per lasciare partire il centrale dell'Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.