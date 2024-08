Cds - Difficile l'arrivo di un esterno: il Napoli ha bloccato la partenza di Zerbin

Difficile l'arrivo di un esterno destro anche se nell'ultimo giorno di mercato tutto può accadere. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Zerbin non è partito per Monza, anzi ieri era ancora a Castel Volturno, ed è un segnale di come non sia stata riscaldata alcuna delle piste di cui s’è parlato nei giorni precedenti: dal francese Dina Ebimbe dell’Eintracht a Davide Zappacosta dell’Atalanta.

