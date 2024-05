Cds fa i nomi di chi resta e va via: ci sono due sorprese

Focus mercato sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano fa il punto sui calciatori che potrebbero partire e quelli destinati a restare

Focus mercato sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano fa il punto sui calciatori che potrebbero partire e quelli destinati a restare.

IN DIFESA - Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Mazzocchi assisteranno alla restaurazione, e con loro anche il portiere Caprile, reduce da un’ottima stagione in prestito a Empoli. In bilico le posizioni di Meret, Natan e Mario Rui; candidati a cambiare aria Gollini, Ostigard e Juan Jesus.

CENTROCAMPO - A centrocampo, senza gli svincolati Zielinski e Demme, e senza i riscatti degli arrivi di gennaio Traore e Dendoncker, si ripartirà da Anguissa e Lobotka, Lindstrom e Folorunsho, al rientro doopo un’annata da protagonista della salvezza del Verona. Incerto il destino di Cajuste e Gaetano, altro protagonista della volata salvezza ma con il Cagliari.