Osimhen, l'Al Hilal guarda al precedente Theo e ci spera ancora: ecco la proposta sul tavolo

Sono giorni cruciali in casa Napoli, non solo per l’imminente partenza per il ritiro in Val di Sole, ma soprattutto sul fronte mercato. Al centro delle attenzioni c’è ancora Victor Osimhen. Il Galatasaray - si legge sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - ha alzato l’offerta a 75 milioni complessivi: 40 milioni subito e 35 in due rate, ma Aurelio De Laurentiis non ha ancora dato il via libera, frenato dalle modalità di pagamento e, soprattutto, dalle fideiussioni bancarie richieste a copertura dell’investimento.

Intanto l’Al Hilal ha tentato di inserirsi, riproponendo la sua offerta da 75 milioni divisi in due tranche. Ma il centravanti nigeriano è stato chiaro: vuole tornare a Istanbul. Il Galatasaray resta quindi in vantaggio, nonostante la concorrenza e i tentativi sauditi. Il club turco spera in un epilogo simile al caso Theo Hernandez, che inizialmente rifiutò ma poi accettò il trasferimento. Il Napoli, da parte sua, riflette. L’inizio del ritiro sarà decisivo per sbloccare una trattativa che continua a tenere banco nel mercato estivo azzurro.