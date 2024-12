Cds - Pellegrini vuole andar via, il Napoli s'è fatto avanti ma a parametri ragionevoli

Il Corriere dello Sport analizza la situazione di Lorenzo Pellegrini, finito ai margini della squadra con Claudio Ranieri. L’ipotesi di un addio traumatico, in pieno inverno, secondo il quotidiano sportivo non è affatto campata in aria considerando il clima di rivoluzione che domina in queste settimane:

"Il Napoli gli ha fatto sapere di essere interessato a prenderlo, se la Roma sarà disposta a liberarlo a condizioni ragionevoli. Ranieri, come si è capito leggendo tra le righe, non farà le barricate davanti alla partenza di Pellegrini, che ha bocciato proprio dopo il primo tempo giocato allo stadio Maradona: da allora gli ha concesso solo una vetrina da titolare, ricambiato dal gol contro il Braga, in mezzo a sette esclusioni. Lorenzo da parte sua pensa di lasciare la Roma da mesi: dall’esonero di De Rossi, più esattamente".