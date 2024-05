Corsera - Conte-Napoli, operazione da 40mln: già in corso i primi contatti con i giocatori

L’operazione Antonio Conte, rivela il Corriere della Sera, rappresenta per il Napoli un investimento economico di 40 milioni in tre anni.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

A campionato concluso, via con le grandi manovre. L’operazione Antonio Conte, rivela il Corriere della Sera, rappresenta per il Napoli un investimento economico di 40 milioni in tre anni. De Laurentiis è convinto che questa sia l’unica opzione possibile per rilanciare club e squadra dopo una stagione disastrosa. L’accordo economico è stato in linea di massima trovato (resta da limare l’intesa per lo staff), da parte del tecnico pugliese c’è stata grande apertura al Napoli e soprattutto voglia di rimettersi a lavorare su un terreno dal suo punto di vista già abbastanza fertile. Proprio per questo la variabile oggi è rappresentata dalle garanzie tecniche, in buona sostanza i giocatori che avrà a disposizione.

Di Lorenzo ha fatto sapere di ritenere chiusa la sua avventura in azzurro. Non è l’unico: a parte Osimhen e Zielinski altri componenti della rosa si guardano attorno. Così il suo staff ha avuto i primi approcci proprio con i calciatori, contattati singolarmente. Un modo diretto per arginare eventuali fughe, una sorta di primo step motivazionale.

Tra le parti — Conte, Manna e De Laurentiis — proseguono telefonate e incontri, questa è una fase delicatissima per il futuro del club. Il presidente vuole portare in porto la trattativa ma senza la pressione della piazza. Ieri, partecipando a un convegno sul razzismo al centro Jambo, ha spiazzato tutti: "I prossimi 10 giorni saranno decisivi, non bisogna decidere con il tifo ma con equità" gettando in qualche modo acqua sul fuoco. De Laurentiis ha già approvato tutto e si è concesso una settimana di vacanza. In pratica ha dato appuntamento per l’annuncio al suo ritorno.