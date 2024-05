Dazn - ADL aspetta incontro Gasperini-Percassi! Conte è una possibilità, Pioli sullo sfondo

Il giornalista ed esperto di mercato Dazn Orazio Accomando ha riferito su X gli ultimi aggiornamenti sul prossimo allenatore del Napoli

Il giornalista ed esperto di mercato Dazn Orazio Accomando ha riferito su X gli ultimi aggiornamenti sul prossimo allenatore del Napoli: “Panchina Napoli, la situazione è la stessa: Conte è una possibilità, concreta ma che si è leggermente spenta. Azzurri in attesa dell'incontro tra Gasperini e Percassi per conoscere il futuro del tecnico dell'Atalanta. Pioli sullo sfondo. De Zerbi non è una opzione che il Napoli sta valutando”.