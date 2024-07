Dazn - Il Napoli ha messo in standby Hermoso: il motivo è chiaro

Orazio Accomando, giornalista Dazn, esperto di mercato, ha scritto un post sui social aggiornando la trattativa Hermoso

Orazio Accomando, giornalista Dazn, esperto di mercato, ha scritto un post sui social aggiornando la trattativa Hermoso: "Inter, dialoghi continui con entourage di Mario Hermoso. Si lavora per un triennale, ma ci sono da perfezionare alcune dinamiche su clausole e commissioni, come detto ieri. Il Napoli è in standby. Dopo Marin e Buongiorno gli azzurri devono prima provare a cedere un difensore".