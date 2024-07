Gazzetta annuncia: "Lukaku per il Napoli si abbassa lo stipendio: la nuova cifra"

Come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, finché il Napoli non farà spazio in area con la cessione di Osi, non potrà chiudere l’affare Lukaku. Romelu ha fatto sapere si essere pronto ad abbassarsi l’ingaggio: alla Roma ha guadagnato 7,5 per anno, per riabbracciare Conte scenderebbe a 5,5-6.

Il quotidiano aggiunge: "Ed è qui che il Milan è convinto di potersi inserire. Se Lukaku resterà parcheggiato al Chelsea fino ad agosto i rossoneri potranno alla fine ottenere il prestito, oggi negato, o chiudere l’affare in sconto”.