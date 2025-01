Gazzetta - Il Napoli non svende Kvara: c'è ancora distanza col PSG

Tra il Napoli e il Paris Saint-Germain c'è ancora distanza sulla valutazione di Khvicha Kvaratskhelia. La richiesta è di 80 milioni e non è ancora stata soddisfatta. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli aspetta che il Psg alzi l’offerta, che si avvicini alla richiesta di 80 milioni sotto la quale De Laurentiis non vuole scendere per lasciar partire il georgiano. Ma siamo ancora distanti e da Parigi assicurano che non c’è fretta.

E il tempo è l’altro nemico del Napoli: sostituire Kvara sarebbe impresa difficilissima anche programmando con mesi di anticipo, figurarsi a gennaio, con le squadre ancora in corsa per la seconda parte della super Champions e le stelle desiderose di mettersi in mostra in quelle notti così speciali. Manna e De Laurentiis sono stati chiari con l’entourage di Kvara: via solo alle condizioni del Napoli".