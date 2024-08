Gazzetta - Lukaku + 50mln + contropartita per Osimhen, ma per il Chelsea lo stipendio è alto

Operazione-Lukaku, cambio di strategia. Nella sua (complicata) missione londinese, il ds del Napoli Giovanni Manna ha compreso che per trovare la quadratura è necessario inserire nell’operazione anche Osimhen. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, sottolineando che l'offerta azzurra per il belga è di 25mln di euro più 5 di bonus, ma non viene ritenuta soddisfacente dai blues tenendo conto della clausola da 43mln. Ed ecco che entra in scena Osimhen a cui il Napoli sta facendo comprendere che il suo desiderio di finire al Psg è superato dai fatti.

Niente 130mln della clausola, ma il Napoli punta ai 100mln di euro complessivi: "Osimhen a Londra per Lukaku e un conguaglio di circa cinquanta milioni, oltre a un’eventuale contropartita tecnica da definire. E in aiuto del Napoli, per arrivare alla svolta, si sono attivate le più influenti diplomazie dei londinesi, con Mikel Obi, connazionale di Victor, e l’idolo di sempre Didier Drogba". Potrebbe però non bastare, perché i 10mln di euro di stipendio di Osimhen, bonus esclusi, non rientrano nella politica dei blues che è di riduzione degli ingaggi. Ed il nigeriano pare non accettare un ridimensionamento.