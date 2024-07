Gazzetta - Lukaku vuole solo il Napoli: è in vacanza e tifa per l'addio rapido di Osimhen

Osimhen dovrà presentarsi agli ordini di Conte visto che la sua cessione non s'è ancora concretizzata. E' l’unica su cui Conte non ha potuto dire la sua essendoci accordi precedenti ed una clausola rescissoria. Ma si attende che ADL e Manna possano sostituirlo con un altro top player e - scrive la Gazzetta dello Sport -, il suo centravanti preferito è Romelu Lukaku.

Per il quotidiano "il belga ha dato assoluta priorità alla pista Napoli, vuole raggiungere Conte, vuole tornare a volare e a essere decisivo come faceva all’Inter sotto la gestione del tecnico leccese, quello che lui reputa "il miglior allenatore avuto in carriera". Lukaku ha una clausola che per il Chelsea può anche essere aggirata pur di chiudere la questione, stavolta però con una cessione a titolo definitivo. Insomma, Romelu tifa per una risoluzione della questione Osimhen entro un paio di settimane, il tempo di godersi le ferie".