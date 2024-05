Gazzetta - Niente Hermoso: il difensore chiede un ingaggio troppo alto, le cifre

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo spagnolo ai Colchoneros guadagnava 4 milioni di euro e ora vuole di più.

© foto di www.imagephotoagency.it

Da un po' di tempo il nome di Mario Hermoso viene accostato al Napoli. Il difensore si svincolerà il prossimo 30 giugno dall'Atletico Madrid e sarà un'occasione di mercato, dal momento che si muoverà a parametro zero. Ma i costi dell'operazione non saranno proprio nulli, anche per quanto riguarda l'ingaggio.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo spagnolo ai Colchoneros guadagnava 4 milioni di euro e ora punta a uno stipendio ancora più alto. La richiesta - si legge - è pari a 5 milioni netti, una cifra senza dubbio fuori portata per i parametri societari del Napoli.