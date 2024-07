Gazzetta non ha dubbi: Osimhen, il suo costo è fuori mercato per il Psg

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Victor Osimhen col Paris Saint-Germain tiepido perché il nigeriano costa troppo.

"Non che il Psg abbia problemi di soldi. La cessione di Mbappé, che guadagnava ormai 6 milioni netti al mese e doveva incassare un centinaio di milioni di premio di fedeltà, ha permesso di liberare risorse importanti. A Parigi tuttavia si preferisce seguire una linea più virtuosa, non solo in termini sportivi.

E in tal senso il prezzo di Osimhen, come quello attuale di Kvaratskhelia, è reputato totalmente fuori mercato dai dirigenti. Così le ricerche saranno indirizzate altrove, senza escludere la possibilità di tenersi Ramos e Kolo-Muani, nonostante non abbiano convinto".