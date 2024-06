Gazzetta - Non solo il Lione, c'è anche il Marsiglia su Lindstrom! La richiesta del Napoli

Jesper Lindstrom potrebbe trovare una nuova opportunità di riscatto in Francia, nella Ligue 1, per superare le difficoltà di una stagione complicata

© foto di www.imagephotoagency.it

Jesper Lindstrom potrebbe trovare una nuova opportunità di riscatto in Francia, nella Ligue 1, per superare le difficoltà di una stagione complicata in Italia con la maglia del Napoli. Un paio di giorni fa dalla Francia è piovuta la notizia di una trattativa ben avviata con l'Olympique Lione, ma 'Les Gones' non sono gli unici a volere l'ex Eintracht Francoforte.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, anche l'Olympique Marsiglia (di Roberto De Zerbi, suo grande estimatore, ndr) avrebbe chiesto informazioni e starebbe pensando al prestito del danese. La formula, però, non convince il Napoli, secondo il racconto della Rosea: per cedere in prestito Lindstrom la società partenopea vuole un forte indennizzo, si può ragionare dunque solo su prestiti onerosi.