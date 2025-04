Il Mattino - Sarà un mercato faraonico: ADL prepara 200mln per 6-7 colpi

Aurelio De Laurentiis accelera i tempi per avviare la seconda fase della ricostruzione del Napoli, con un investimento massiccio previsto per la prossima campagna estiva. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente ha in mente di effettuare acquisti "pronti-via", garantendo così una rosa quasi completa fin dai primi giorni del ritiro a Dimaro.

Il mercato del Napoli si preannuncia faraonico - si legge sul quotidiano - con oltre 200 milioni di euro già sul tavolo per rinforzare la squadra. Parte di questi fondi proverrà dalle tasche del presidente, mentre altri saranno il risultato di cessioni importanti. L’obiettivo è chiaro: portare in squadra almeno 6-7 nuovi giocatori di alto livello in tutti i reparti, per affrontare la prossima stagione con rinnovato slancio.