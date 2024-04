Il Roma - Avanza Pioli per la panchina: piace da anni al Napoli

Chi in panchina dopo Calzona? Secondo il quotidiano Il Roma, i pensieri vanno a Conte, ma ormai il silenzio sta durando troppo

Chi in panchina dopo Calzona? Secondo il quotidiano Il Roma, i pensieri vanno a Conte, ma ormai il silenzio sta durando troppo. L'ex Tottenham sta aspettando, forse il Milan o il Manchester United, senza dimenticare la Juventus. Il presidente non può aspettare troppo, pur tenendo viva la speranza che Antonio dica sì. Segnali più riscontrabili portano a Stefano Pioli. A breve sarà annunciato l’addio dell’allenatore del Milan, anzi si parla di trattative già iniziate per la risoluzione del contratto.

Pioli e il club rossonero avrebbero concordato l’addio addirittura a dicembre: guarda caso subito dopo che De Laurentiis scaricò Tudor perché aveva già in tasca il nome del nuovo allenatore. Oggi, quindi, Pioli sembra il favorito numero uno, con Gasperini e Conte sullo sfondo. Pioli è nome gradito a De Laurentiis da anni: ne apprezza il low profile e la duttilità tattica, ideale per una rosa da rivedere ampiamente. Gasperini è un nome che affascina, ma tutto dipenderà da lui. Se davvero lascerà l'Atalanta (solo voci al momento) sarà lui a decidere perché non mancheranno offerte prestigiose, anche dall'estero.