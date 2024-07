Il Roma - Buongiorno, si lavora dopo il disturbo dell'Inter: distanza per clausola

Come scrive Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, sul suo profilo ufficiale, per Buongiorno (5 anni per 2.5 milioni) si lavora ancora dopo il disturbo dell'Inter e la conferma della volontà del calciatore di scegliere il Napoli.

"Da trovare una soluzione per la clausola rescissoria, chiesta dal giocatore e che il club azzurro non vuole mettere nel contratto. Potrebbe essere inserita a partire dal 2027 con un rinnovo contrattuale. Non c'è fretta visto che il calciatore si aggregherà solo per il ritiro di Castel di Sangro".