Il Roma - David accetta Napoli anche senza Champions: ADL ha una priorità

Fonte: di Giovanni Scotto de Il Roma

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aspetta che il Paris Saint Germain pagherà la clausola per Osimhen, intanto ha dato mandato al nuovo ds Giovanni Manna, di fatto già operativo, di muoversi per il nuovo attaccante. Il prescelto è il 24enne del Lille Jonathan David. Il canadese è seguito da oltre un anno, e c’è l’imperdibile occasione del contratto in scadenza nel 2025.

L’attaccante non rinnoverà, e riconosce al Napoli di averlo apprezzato già da molto tempo. Ci sono stati dei contatti con i suoi agenti. Il club azzurro avrebbe una sorta di priorità: David (ad oggi) accetterebbe anche senza Europa perché si sente l’erede di Osimhen (che giocava appunto nel Lille) e vorrebbe ripercorrere la sua carriera.