Il Roma - Mazzarri avvisato: esonero inevitabile in un caso. Per Calzona serve un'autorizzazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli-Barcellona sembra essere divenuta decisiva per il futuro di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto scrive a riguardo su X: "Come anticipato questa mattina, De Laurentiis si sta guardando intorno per un eventuale cambio di allenatore, ma Mazzarri resta almeno fino al Barcellona. L'allenatore è stato informato: esonero inevitabile in caso di prestazione negativa.

Il presidente ha raccolto la disponibilità di Francesco Calzona, che è anche il ct della Slovacchia. Profilo forse in vantaggio perché conosce l'ambiente Napoli e molti giocatori. Lui sarebbe disponibile, ma serve il permesso della federazione slovacca: al di là della risposta i tempi sarebbero incompatibili con la partita di mercoledì. Non è detto che Calzona avrà l'autorizzazione, visto che la Slovacchia deve prepararsi agli Europei. Subito pronti sarebbero Giampaolo, Ballardini e Cannavaro, ma il presidente aspetterà la Champions. Eventualmente si prenderà un traghettatore senza opzioni di rinnovo".