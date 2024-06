Il Roma - Simeone e il Napoli d'accordo: via libera alla cessione, c'è l'estero nel futuro?

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Simeone è il calciatore che il Napoli tiene di più a cedere perché lo stesso calciatore chiede spazio e poi ha un ingaggio abbastanza alto per un calciatore che ha pochi minuti. Visto che il Napoli deve lavorare su rinnovi importanti e quando può limare il monte ingaggio lo fa.

Cheddira ha pagato un po’ le tante turnazioni di Di Francesco, ma secondo me ha dimostrato di poter giocare in Serie A. Il Napoli non farà le coppe europee e può permettersi di avere delle riserve meno forti. Simeone potrebbe andare all’estero".