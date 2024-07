Kiss Kiss - Cheddira può partire: ha avuto una richiesta da un club di Serie A

Valutazioni in corso in attacco per il Napoli. In attesa della definizione dell'affare Osimhen, la redazione di Kiss Kiss Napoli fa sapere che un club italiano, il Cagliari, ha chiesto informazioni per Cheddira. A quel punto, in caso di partenza del marocchino, il Napoli potrebbe tenere Simeone come attaccante alternativo al titolare, che sia Lukaku oppure Osimhen.