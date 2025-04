KK - "Alla Juve mai!", così ADL ha risposto ai bianconeri per Osimhen

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: "Giuntoli vuole Osimhen ed è arrivato l’imperativo di De Laurentiis che ha detto ‘alla Juve mai!’. Per cui la Juve s’è stizzita ed è andata sull’obiettivo del Napoli che è Hojlund. Conte vuol fare un mercato da 200 mln, i primi 100 andrebbero spesi per un centravanti ed un esterno d’attacco, i restanti 100 servono per altri sei nomi.

